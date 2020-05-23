Від COVID-19 у Британії померли понад 36,6 тисячі осіб
Укрінформ
Протягом останньої доби у Великій Британії зафіксували 282 летальні випадки, спричинені коронавірусною хворобою Covid-19, загальна кількість людей, які померли, зросла до 36 675.
Про це повідомляє у Twitter британський Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення.
Станом на 23 травня у Великій Британії нараховується 257 154 підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Протягом останньої доби в країні виявили 2 959 нових випадків захворювання.
Загалом у Британії було проведено 3 388 507 тестів на хворобу Covid-19.
Станом на середину дня суботи, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 735. У світі підтверджені 5 340 192 випадки захворювання.