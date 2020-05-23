Від COVID-19 у Британії померли понад 36,6 тисячі осіб

Протягом останньої доби у Великій Британії зафіксували 282 летальні випадки, спричинені коронавірусною хворобою Covid-19, загальна кількість людей, які померли, зросла до 36 675.

Про це повідомляє у Twitter британський Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Станом на 23 травня у Великій Британії нараховується 257 154 підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Протягом останньої доби в країні виявили 2 959 нових випадків захворювання.

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Загалом у Британії було проведено 3 388 507 тестів на хворобу Covid-19.

Станом на середину дня суботи, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 735. У світі підтверджені 5 340 192 випадки захворювання.