Радника Джонсона закликають подати у відставку через порушення карантину

У Британії лунають заклики звільнити радника голови уряду Бориса Джонсона - Домініка Камінгса у зв'язку з тим, що він нібито порушив карантинні обмеження.

Про це повідомляє BBC.

"Головного радника прем'єр-міністра Домініка Каммінгса закликають подати у відставку у зв'язку з тим, що він під час карантину здійснив поїздку з Лондона до будинку своїх батьків у місті Дарем, маючи симптоми коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Камінґс та його дружина мали перебувати в самоізоляції.

Подружжя вирушило до його батьків з причин, пов’язаних з доглядом за дитиною та зупинялось в окремому від них приміщенні.

Опозиційні депутати з партії лейбористів заявили, що Камінґс має піти у відставку, якщо буде встановлено, що він справді порушив карантин, оскільки це виглядає як неповага до законослухняних громадян.

Джерело BBC, посилаючись на слова Каммінгса, заперечило порушення ним правил карантину, сказавши, що пара потребувала допомоги по догляду за дитиною.

Фото: DAVID ROSE