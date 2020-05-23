Радника Джонсона закликають подати у відставку через порушення карантину

Радника Джонсона закликають подати у відставку через порушення карантину

Укрінформ
У Британії лунають заклики звільнити радника голови уряду Бориса Джонсона - Домініка Камінгса у зв'язку з тим, що він нібито порушив карантинні обмеження.

Про це повідомляє BBC.

"Головного радника прем'єр-міністра Домініка Каммінгса закликають подати у відставку у зв'язку з тим, що він під час карантину здійснив поїздку з Лондона до будинку своїх батьків у місті Дарем, маючи симптоми коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Камінґс та його дружина мали перебувати в самоізоляції.

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Подружжя вирушило до його батьків з причин, пов’язаних з доглядом за дитиною та зупинялось в окремому від них приміщенні.

Опозиційні депутати з партії лейбористів заявили, що Камінґс має піти у відставку, якщо буде встановлено, що він справді порушив карантин, оскільки це виглядає як неповага до законослухняних громадян.

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Джерело BBC, посилаючись на слова Каммінгса, заперечило порушення ним правил карантину, сказавши, що пара потребувала допомоги по догляду за дитиною.

Фото: DAVID ROSE

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