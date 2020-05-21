У Перу мер сховався у труні, аби не арештували за порушення карантину

Мер перуанського міста Тантара Хайме Урбіна Торрес удав мертвого, аби його не оштрафували за порушення карантину.

Про це у повідомляє видання El Comercio.

"Урбіна Торрес сховався всередині труни без кришки, щоб уникнути арешту та щоб поліцейські повірили, що він вже помер від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Сусіди міського голови повідомили поліції, що мер, порушуючи карантинні обмеження, влаштував алкогольні посиденьки зі своїми друзями. Поліцейські, які прибули за викликом, побачили труну, а в ній - чоловіка у захисній масці.

Коли поліцейські прибули на місце, там сильно тхнуло алкоголем. Нетверезі друзі міського голови сховалися в шафі. У підсумку усіх порушників затримали та доправили до поліцейського відділку.

Фото: Esteban Saldaña