У Британії відправлятимуть на карантин усіх, хто прибуває з-за кордону

Уряд Великої Британії запроваджує двотижневий карантин для усіх, хто прибуває до країни з-за кордону. Виключення робитимуть для медиків, далекобійників та сезонних сільгосппрацівників.

Про це повідомляє BBC.

"З 8 червня люди, які прибувають до Великої Британії, повинні будуть ізолюватися протягом 14 днів, щоб допомогти уповільнити поширення коронавірусу", - повідомили в уряді Британії.

Тим, хто відвідуватиме Британію потрібно буде повідомити британському уряду, де вони проходитимуть карантин, передбачається, що уряд проводитиме випадкові перевірки дотримання карантину на місцях обсервації.

Міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства Пріті Патель заявила, що такі заходи "зменшать ризик перетину нашого кордону інфікованими коронавірусом".

Ця вимога не буде поширюватися на далекобійників, медиків, які задіяні у лікуванні хворих на Covid-19, та сезонних працівників у галузі сільського господарства.

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Крім того, виключення діятиме також для тих, хто прибуває з Ірландії, Нормандських островів та острову Мен.

Як повідомлялося, станом на 23 травня, у світі підтверджені 5 306 928 випадків COVID-19. Кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою, становить 340 072.

Фото: originalfm.com