У Британії через коронакризу різко зросло безробіття

У Великій Британії у зв’язку із запровадженим через коронавірус карантином та кризою, яка через це виникла, різко зросло безробіття.

Про це повідомляє BBC.

"Число людей, які просять допомогти по безробіттю у Великій Британії зросло за квітень до 2,1 млн осіб (5,8%). Тобто впродовж минулого місяця число нових безробітних збільшилося аж на 856 500", - йдеться в повідомленні.

За три місяці 2020 року рівень безробіття склав 3,9%, на 0,1% більше, ніж рік тому, та на стільки ж більше, ніж у попередньому кварталі.

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До початку карантину у зв’язку з епідемією, рівень зайнятості в країні був рекордно високим - 76,6%.

Як повідомлялося раніше, у Великій Британії у першому кварталі 2020 року зафіксували найглибше падіння економіки з часу фінансової кризи 2008 року.