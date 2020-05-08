Безробіття у США сягнуло історичного максимуму через коронавірус

Кількість людей, які втратили роботу в США через пандемію COVID-19, перевищила 33 млн осіб, що є найгіршим показником у країні з часів Великої депресії.

Про це повідомляє в п'ятницю американський телеканал ABC News із посиланням на дані уряду.

"Майже 33,5 млн американців втратили роботу й подали заявки на допомогу по безробіттю за останні сім тижнів – це надзвичайний і рекордний показник, який відображає майже повне уповільнення американської економіки", - зауважується в повідомленні.

Так, за офіційною статистикою, рівень безробіття в США у квітні досяг 14,7%, що є найвищим показником після Великої депресії. Лише в лютому, до пандемії рівень безробіття становив лише 3,5%, і це був 50-річний мінімум.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати найбільше постраждали від наслідків поширення COVID-19. Так, станом на 8 травня у США зафіксовано 1,268 млн інфікованих осіб. При цьому, 76,1 тис. людей померли, більше 195 тис. одужали повністю.