У США зростає кількість безробітних – за тиждень іще 3,2 мільйона

Протягом останнього тижня заявки на допомогу у зв'язку з безробіттям подали майже 3,2 мільйона громадян США.

Про це повідомляє BBC.

"Майже 3,2 мільйона американців подали заявки на допомогу у зв'язку з безробіттям протягом останнього тижня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з середини березня, відколи пандемія коронавірусу спричинила закриття підприємств у всіх штатах, американці подали близько 33 млн заявок на допомогу у зв'язку з безробіттям.

Попереднього тижня число нових заявок на допомогу з безробіття складало понад 3,8 млн. Американські аналітики відзначають, що таке число безробітних є безпрецедентним, навіть порівняно зі спадом економіки 2008 року.

Цієї п'ятниці міністерство праці США має оприлюднити звіт щодо безробіття за квітень цього року.

Як повідомлялося, протягом періоду карантину в Україні було зареєстровано 166 тисяч нових безробітних.

Фото: АА