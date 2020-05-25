У Хорватії відкрився туристичний сезон

Уряд Хорватії оголосив про початок туристичного сезону, в результаті чого минулими вихідними в країні відкрилися 133 готелі та 65 кемпінгів.

Про це повідомляє CroatiaWeek.

«За даними Асоціації туризму Хорватії, за вихідні було відкрито 133 готелі та 65 кемпінгів…», – йдеться в повідомленні.

За словами директора асоціації Велько Остоїча, в Хорватії одна з найкращих епідеміологічних ситуацій у Європі.

«Гарна епідеміологічна ситуація є основою для досягнення результатів цьогоріч, і ми – одні з найкращих у Європі в цьому плані. Ми маємо це максимально використати в майбутньому», – заявив Остоїч.

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Також він наполіг на необхідності доопрацювати угоди, які спрощують та прискорюють в'їзд туристів.

Очікується, що в червні відкриються майже всі готелі.

Впродовж двох тижнів у Хорватії фіксують не більше 10 нових випадків коронавірусу щодня. Загалом з початку пандемії було зареєстровано 2 244 випадки коронавірусної інфекції і 100 смертей. Майже всі хворі одужали.