У Львові влаштують екскурсійну акцію «Для своїх»

У суботу, 30 травня, львів’ян повертатимуть до культурного життя екскурсійною акцією «Для своїх».

Розвага складатиметься з трьох блоків, кожен наступний з яких даватиме бонуси, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«До акції можна долучатися по двоє. Львів’яни замовляють екскурсію в одного з гідів, які сьогодні вже мають право їх проводити, з дотриманням спеціального протоколу. Пара слухає екскурсію, робить фото з гідом і «закидає» його до соцмереж. Потім вони йдуть до будь-якого музею просто неба, де на вході показують опубліковане фото, і це дає їм право за ціною одного квитка обом відвідати заклад. У музеї учасники акції також мають зробити фото й опублікувати його в соціальних мережах. Після цього працівники музею дадуть їм перелік закладів харчування, де вони зможуть, показавши фотографію, випити дві кави за ціною однієї», – йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Андрія Садового, мета акції — активізувати жителів більше пізнати Львів, замовляти екскурсії рідним містом та насолоджуватися їхніми історіями.

«Гіди готують унікальні програми, тому всім рекомендую скористатись такою можливістю», — зазначив очільник міста.