Вихід із карантину: харківський літмузей запросив відвідувачів у сад

Харківський літературний музей розпочне роботу після пом’якшення карантину з 26 травня виставкою просто неба. У саду експонуватимуться портрети українських письменників, які написав харківський художник Нікіта Тітов.

Про це повідомляє пресслужба музею.

"Виставка "Поличка" розташована просто неба – в садку літмузею – і є прекрасною нагодою безпечно провести час на свіжому повітрі в цей непростий для суспільства період. 28 оригінальних портретів – від Григорія Сковороди до Сергія Жадана (з цитатами з творів авторів), конвалії, гойдалка і дотримання правил спілкування, рекомендованих МОЗ (включно з фізичною дистанцією), а також безкоштовний Wi-Fi – все це в нашому садку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виставка працюватиме з вівторка по неділю з 11:00 до 19:00. Вхід буде вільним. А з 1 червня музей планує відкрити для відвідування свої експозиції у приміщеннях і працювати з 10:00 до 18:00.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 12 березня через пандемію коронавірусу запровадили карантин та низку обмежувальних заходів. З 11 травня частину обмежень послабили, зокрема дозволили працювати музеям. Із 22 травня уряд запровадив адаптивний карантин із низкою послаблень обмежувальних заходів.

Фото: @litme.ua