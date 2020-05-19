Музей Повітряних сил у Вінниці готується знову приймати шанувальників авіації

У Вінниці в понеділок, 25 травня, відновить роботу Музей Повітряних сил.

Про це повідомляє інформагентство Міністерства оборони «АрміяINFORM».

«Уже з 25 травня усі шанувальники авіації зможуть знову, після тривалих карантинних обмежень, відвідувати експозицію військової авіаційної техніки просто неба — Музей Повітряних сил, що у Вінниці. Унікальність цього музею полягає в тому, що тут зібрано понад 40 експонатів військової авіаційної, зенітної, ракетної, радіолокаційної та ракетної стратегічної техніки, якої немає в інших музеях України. Географія експонатів охоплює всі куточки України. Техніка прибула з Білої Церкви, Лиманського, Одеси, Луцька, Бельбека, Львова, Конотопа, Василькова, Арциза, Феодосії та інших міст. Уся техніка – це не виготовлені макети, а реальні бойові машини, в яких збережено обладнання кабін», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що кількість музейних предметів основного фонду становить понад 1200 одиниць. Музей займає площу трохи більше, ніж 15 тисяч кв. метрів, на якій розгорнуто три основні експозиції.

Музей Повітряних сил у Вінниці / Фото: АрміяINFORM

Експозиція авіаційної техніки представлена різними модифікаціями літаків МіГ, Су та Як, а також вертольотами Мі-2, Мі-8 та Ка-27. Також у музеї розміщена Експозиція зенітної ракетної техніки, яка нараховує 14 одиниць, серед яких стаціонарні пускові пристрої з ракетами зенітних ракетних комплексів: С-75М2 «Волхов», С-125 МГ «Нева», С-200В «Вега»; самохідні пускові установки С-300В1, С-300 ПС, «Бук», «Куб», «Круг». Три з них можна побачити лише у вінницькому музеї.

В експозиції радіотехнічної техніки можна побачити радіолокаційну станцію дециметрового діапазону 19Ж6 та потужний рухомий радіовисотомір ПРВ-17. Ці розумні машини називають «очима та вухами» Повітряних сил.

Неабияку цікавість гостей викликає легендарний, мобільний ґрунтовий ракетний комплекс РСД-10 «Піонер». Таких пускових установок у світі збереглося лише чотири.

На честь авіаторів, які загинули, виконуючи службовий обов’язок, на території музею встановлено меморіальний знак «Вони не повернулися з польоту».

Торік в музеї розпочала працювати Зала бойової слави, присвячена участі військовослужбовців Повітряних сил в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил. Там відвідувачі можуть дізнатися про історію зведеного загону ПС «Дика качка», побачити реальні міни-метелики, які становлять неабияку загрозу для жителів сходу України, та прочитати про героїчні долі загиблих льотчиків.