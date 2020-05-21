На Миколаївщині коронавірус «відклав» реконструкцію екостежки «Трикратський ліс»
Про це повідомив депутат Вознесенської райради Олександр Максименко на своїй сторінці в Facebook.
«Моєю особистою трагедією стало те, що через коронавірус довелося відкласти реконструкцію екологічної стежки «Трикратський ліс». Вона, зокрема, передбачала будівництво під’їзної дороги, візит-центру та адміністративної будівлі, встановлення урн для збору сміття. А ще облаштування автостоянки, пішохідних доріжок туристичного маршруту, благоустрій оглядового майданчика та галявини для пікніків, будівництво пірсу зі сліпом для човнів та оглядових ротонд і багато іншого», – написав Максименко.
Трикратський ліс / Фото: Олександр Максименко
Він також зауважив, що продовжать роботу наступного року. А поки що туристам доведеться користуватися тією інфраструктурою урочища Лабіринт (Трикратського лісу), що існує.
Як відомо, Трикратський ліс — один з улюблених туристичних об’єктів у Вознесенському районі Миколаївщини. Його площа становить 247 гектарів. Сюди входять урочища Василева пасіка та Лабіринт.
Трикратський ліс висадив патріарх степового лісорозведення граф Скаржинський у першій половині XIX століття. Спочатку це був парк з численними стежками й містками через річку, за що ця його частина була названа Лабіринтом. Посередині урочища розташоване багате рибою озеро, водяться вивірки та живе єдина колонія сірих чапель на Миколаївщині.
Найцінніше надбання урочища — 120-200-літні дуби. Поблизу Трикратського лісу розташований відомий Актовський каньйон.