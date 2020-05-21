На Миколаївщині коронавірус «відклав» реконструкцію екостежки «Трикратський ліс»

У Миколаївській області через пандемію коронавірусу відклали реконструкцію екологічної стежки «Трикратський ліс», яку мав здійснити «Центр вдалих ініціатив трикратівців» Олександрівської ОТГ.

Про це повідомив депутат Вознесенської райради Олександр Максименко на своїй сторінці в Facebook.

«Моєю особистою трагедією стало те, що через коронавірус довелося відкласти реконструкцію екологічної стежки «Трикратський ліс». Вона, зокрема, передбачала будівництво під’їзної дороги, візит-центру та адміністративної будівлі, встановлення урн для збору сміття. А ще облаштування автостоянки, пішохідних доріжок туристичного маршруту, благоустрій оглядового майданчика та галявини для пікніків, будівництво пірсу зі сліпом для човнів та оглядових ротонд і багато іншого», – написав Максименко.

Трикратський ліс / Фото: Олександр Максименко

Він також зауважив, що продовжать роботу наступного року. А поки що туристам доведеться користуватися тією інфраструктурою урочища Лабіринт (Трикратського лісу), що існує.

Читайте також: На Миколаївщині квітне поле диких орхідей

Як відомо, Трикратський ліс — один з улюблених туристичних об’єктів у Вознесенському районі Миколаївщини. Його площа становить 247 гектарів. Сюди входять урочища Василева пасіка та Лабіринт.

Трикратський ліс висадив патріарх степового лісорозведення граф Скаржинський у першій половині XIX століття. Спочатку це був парк з численними стежками й містками через річку, за що ця його частина була названа Лабіринтом. Посередині урочища розташоване багате рибою озеро, водяться вивірки та живе єдина колонія сірих чапель на Миколаївщині.

Найцінніше надбання урочища — 120-200-літні дуби. Поблизу Трикратського лісу розташований відомий Актовський каньйон.