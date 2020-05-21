На Миколаївщині квітне поле диких орхідей

На Кінбурнській косі, що в Миколаївській області, зацвіло найбільше в Європі орхідне поле.

Про це йдеться в репортажі Суспільного.

«Після зими без снігу та дощу на Кінбурнській косі зацвіло орхідне поле. П’ять видів цієї рослини занесені до Червоної книги світу. Поле в 60 га – найбільше в Європі місце скупчення степових орхідей», – йдеться в повідомленні.

За словами в.о. директора природного парку «Білобережжя Святослава» Юрія Козловського, ці квіти потребують тепла й вологи.

«Дивно те, що взагалі через таку посуху вони ще тут є, бо, як правило, їм потрібно багато вологи. Враховуючи, що всю зиму не було дощів і опадів, то фактично вологи мало, але, на нашу радість, все ж таки вони розцвіли», – зазначив Козловський.

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За його словами, на Кінбурні чи не вперше зима минула без опадів. Якщо такі засухи триватимуть впродовж багатьох років, то це може вплинути навіть на популяцію, тому що не буде відповідних умов для відтворення рослин.

Господарська діяльність тут дозволена, але не в період цвітіння рослин та лише випасання худоби.

«Для того, щоб степ відновлювався, він має, скажімо так, зазнавати певного тиску з боку тварин, які виїдають масу трав’яну, яка на наступний рік вже буде не мортмасою – омертвілою, а це дасть можливість відновлюватись тим рослинам, які перебувають у ґрунті», – сказав очільник природного парку.

Зозулинці, так ще називають орхідеї, перебувають під охороною національного природного парку «Білобережжя Святослава» та регіонального парку «Кінбурнська коса».

Якщо наступної зими йтиме сніг та дощ, за словами фахівців, популяція орхідей на Кінбурнській косі відновиться повністю.