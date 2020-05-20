У лісах Житомирщини розквітла азалія

На Житомирщині в лісах зараз масово квітне азалія понтійська, або рододендрон жовтий.

Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«Лише на території нашого лісгоспу дикі насадження азалії розповсюджені на майже 30 тисячах гектарів і площі ці незмінні вже сотні років. Всього у нас 7 лісництв, у 6 із них присутній жовтий рододендрон. Як він тут з’явиться, чому «облюбував» поліські болотисті чагарники? Ніхто достеменно не знає. І почувається він у нас, з усього видно, досить комфортно, тому що традиційний його ареал за останні сотні років зовсім не зменшився, хоч і розмножується цей кущ поза участі людини», – розповів головний лісничий ДП «Ємільчинське лісове господарство» Олександр Мельниченко.

Деякі науковці припускають, що територією Житомирщини колись проходив льодовик і саме він заніс сюди насіння азалії, яка нині є найстарішою лісовою культурою на Поліссі.

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Азалія понтійська, або рододендрон жовтий – рідкісна квітка багряно-жовтого кольору, яка цвіте переважно у червні, а через глобальне потепління вже у травні. Ареал розповсюдження рослини зосереджений на українському Поліссі (Житомирська та Рівненська області), на Кавказі та подекуди в Канаді.

Лісівники застерігають, що під час цвітіння азалія розповсюджує на далеку відстань свій запах, який інколи може призвести навіть до втрати свідомості, якщо його довго вдихати.