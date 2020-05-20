У лісах Житомирщини розквітла азалія
Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.
«Лише на території нашого лісгоспу дикі насадження азалії розповсюджені на майже 30 тисячах гектарів і площі ці незмінні вже сотні років. Всього у нас 7 лісництв, у 6 із них присутній жовтий рододендрон. Як він тут з’явиться, чому «облюбував» поліські болотисті чагарники? Ніхто достеменно не знає. І почувається він у нас, з усього видно, досить комфортно, тому що традиційний його ареал за останні сотні років зовсім не зменшився, хоч і розмножується цей кущ поза участі людини», – розповів головний лісничий ДП «Ємільчинське лісове господарство» Олександр Мельниченко.
Деякі науковці припускають, що територією Житомирщини колись проходив льодовик і саме він заніс сюди насіння азалії, яка нині є найстарішою лісовою культурою на Поліссі.
Азалія понтійська, або рододендрон жовтий – рідкісна квітка багряно-жовтого кольору, яка цвіте переважно у червні, а через глобальне потепління вже у травні. Ареал розповсюдження рослини зосереджений на українському Поліссі (Житомирська та Рівненська області), на Кавказі та подекуди в Канаді.
Лісівники застерігають, що під час цвітіння азалія розповсюджує на далеку відстань свій запах, який інколи може призвести навіть до втрати свідомості, якщо його довго вдихати.