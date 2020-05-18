Фудзіяму вперше за 60 років закриють для альпіністів

Фудзіяму вперше за 60 років закриють для альпіністів

Укрінформ
Японську гору Фудзіяма вперше за 60 років закривають для альпіністів на все літо через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Japan Times.

«Гора Фудзіяма буде закрита для альпіністів цього літа в межах заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Влада префектури Сідзуока, яка управляє трьома з чотирьох основних маршрутів до найвищої гори Японії, оголосила в понеділок, що не відкриє жодного зі шляхів для сходження цього року.

Префектура Яманасі, де проходить ще один маршрут, також зробила аналогічну заяву.

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За інформацією префектур, вперше з 1960 року усі чотири маршрути будуть закриті під час сезону сходжень, що зазвичай припадає на період з 10 липня до 10 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Японії ухвалив рішення достроково скасувати надзвичайний стан у 39 з 47 префектур після стабілізації ситуації, що виникла в результаті спалаху коронавірусу в країні.

За даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186, з них 316 730 летальних, одужало 1 860 136 осіб.

Фото: Xinhua

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