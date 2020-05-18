Фудзіяму вперше за 60 років закриють для альпіністів
Про це повідомляє The Japan Times.
«Гора Фудзіяма буде закрита для альпіністів цього літа в межах заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу», – йдеться в повідомленні.
Влада префектури Сідзуока, яка управляє трьома з чотирьох основних маршрутів до найвищої гори Японії, оголосила в понеділок, що не відкриє жодного зі шляхів для сходження цього року.
Префектура Яманасі, де проходить ще один маршрут, також зробила аналогічну заяву.
За інформацією префектур, вперше з 1960 року усі чотири маршрути будуть закриті під час сезону сходжень, що зазвичай припадає на період з 10 липня до 10 вересня.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Японії ухвалив рішення достроково скасувати надзвичайний стан у 39 з 47 префектур після стабілізації ситуації, що виникла в результаті спалаху коронавірусу в країні.
За даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186, з них 316 730 летальних, одужало 1 860 136 осіб.
Фото: Xinhua