Таїланд сподівається на приїзд іноземних туристів у жовтні

У Таїланді прогнозують, що іноземні гості повернуться до країни в жовтні – під час високого туристичного сезону.

Про це заявив очільник Управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн, повідомляє Bangkok Post.

"Наш найкращий сценарій розвитку подій полягає в тому, що внутрішній туризм почне поліпшуватися в червні або липні, а іноземні гості мають приїхати в жовтні", – сказав Супасорн.

За оцінками Управління з туризму Таїланду, кількість іноземних туристів, які приїздять до Таїланду, цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу може скоротитися майже на дві третини – до 14-16 млн. Це найнижчий показник за 14 років. Натомість у березневому прогнозі наводилася цифра 33,8 млн відвідувачів.

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Туризм, як відомо, має вирішальне значення для Таїланду, позаяк торік витрати іноземних туристів становили 1,93 трлн батів, або 11% валового внутрішнього продукту. В 2019 країна зафіксувала рекордну кількість іноземних відвідувачів – 39,8 млн.

Як повідомляв Укрінформ, у Таїланді в середу, 13 травня, вперше з 13 січня не було зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом COVID-19 за добу. На той момент загальна кількість випадків зараження в країні становила 3 017. З них – 58 пацієнтів померли, а 2 844 особи одужали та були виписані з лікарень.