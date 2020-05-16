Влада залучатиме бізнес до розроблення нових правил роботи – Держтуризм

Під час створення нових рекомендацій для готельного та ресторанного бізнесу влада залучатиме представників туристичної галузі та сфери послуг і враховуватиме рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів сказала, підсумовуючи низку зустрічей із українськими готельєрами, повідомляє пресслужба відомства.

"В основу нових правил мають лягти рекомендації ВООЗ. Нові протоколи роботи готелів будуть направлені на безпеку клієнтів і працівників закладів... Нам важливо ухвалити протоколи роботи, які будуть зручними, зрозумілими та прийнятними для усіх учасників ринку", – наголосила Олеськів.

Вона також наголосила на важливості уніфікування правил роботи не тільки готелів, а й ресторанних комплексів.

У Держагентстві зазначили, що наразі багато готелів уже адаптували свою роботу для забезпечення максимальних умов захисту здоров’я клієнтів. Зокрема, проводиться дезінфекція карток-ключів перед видаванням клієнтам, встановлюються безконтактні диспенсери для дезінфекції рук, дезінфекційні короби для приймання продуктів харчування. Розподіл гостей роблять з максимальним розосередженням по поверхах. Вхід до готелів – лише для гостей.

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Але для повноцінного відновлення роботи необхідна стабілізація епідеміологічного стану, відновлення транспортного сполучення та бізнес- і туристичної активності.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Всесвітньої туристичної організації, цьогоріч кількість міжнародних подорожей знизиться на 20-30%, як порівняти з показниками 2019 року. Це дорівнюватиме прямим втратам для світової туристичної галузі на суму від 280 до 420 млрд євро.

Станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.