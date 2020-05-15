Держтуризм оголосив конкурс на низку посад у відомстві

Державне агентство розвитку туризму України розпочало конкурси на низку посад у відомстві.

Про це повідомляється на сторінці агентства в Facebook.

"Ми вже почали розробку чіткої Стратегії та маркетингового плану по комунікації внутрішнього туризму. Далі ми будемо готувати зовнішню іміджеву кампанію України у 2021 році. Насправді завдань значно більше. Для їх реалізації ми оголошуємо конкурс на зайняття вакантних посад і формуємо команду під керівництвом голови агентства Мар’яни Олеськів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в агентстві шукають фахівців, готових до спільної роботи на результат. Повний перелік актуальних вакансій розміщено на сайті career.gov.ua. Згідно з інформацією на порталі, конкурси на всі посади тривають до 17 травня.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту. Згідно з постановою, створено Державне агентство України з питань мистецтв, Державне агентство України з питань мистецької освіти, Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України, Державне агентство спорту України, Державне агентство розвитку туризму України, Державну інспекцію культурної спадщини України, Державну службу охорони культурної спадщини України.

26 лютого стало відомо, що Кабінет Міністрів України визначив переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства розвитку туризму Мар'яну Олеськів.