Миколаївський краєзнавчий музей знову відкривається для відвідувачів

Миколаївський обласний краєзнавчий музей відновлює роботу після карантину, але прийматиме групи не більше 5 людей і в масках.

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«У зв`язку з послабленням карантинних заходів з 16.05.2020 Миколаївський обласний краєзнавчий музей працює в звичайному режимі (усі дні тижня, крім п’ятниці, з 10-00 до 18-00) та є доступним для відвідувачів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до завершення карантину діють обмеження щодо кількості екскурсантів в одній групі – не більше 5 осіб.

Ще одна умова для відвідування музею – наявність маски та відсутність симптомів ГРВІ.

Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей