"Гетьманська столиця" знову приймає туристів

З 15 травня Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" в Батурині Чернігівської області відновлює прийом відвідувачів.

Про це установа повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"З 15.05.2020 року ви зможете відвідати унікальні території, які пам’ятають поступ гетьманів і травневої пори уквітчані самою природою та дбайливими руками працівників заповідника, що ретельно готуються до зустрічі з вами. Ми зможемо прийняти вас на території Цитаделі Батуринської фортеці, парку "Кочубеївський" та парку біля палацу гетьмана Кирила Розумовського", – йдеться в дописі.

Водночас туристам нагадують про необхідність бути в масках і мати при собі інші засоби індивідуального захисту.

"Якщо ми будемо разом дотримуватися всіх норм – наступним кроком буде вже відкриття музеїв Гетьманської столиці", – зазначили в заповіднику.

Напередодні "Гетьманська столиця" поінформувала про появу на своїй території питних колонок. Після повернення до звичного ритму життя, відвідувачі зможуть влітку тамувати спрагу, як у найкращих музеях Європи.