Замок "Радомисль" на Житомирщині відновлює роботу з 16 травня

Замок-музей "Радомисль", що у місті Радомишль на Житомирщині, повернеться до роботи в суботу, 16 травня.

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

"Замок "Радомисль" працює, починаючи з 16 травня та до кінця місяця, у суботу та неділю. Розпочинає роботу після перерви та з урахуванням розпоряджень МОЗ і рекомендацій головного санітарного лікаря України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвідувачам пропонують побачити відреставровану старовинну архітектуру замку та унікальну колекцію музею української домашньої ікони.

Крім того, гості зможуть послухати шум водоспадів, подивитися на лебедів та відпочити у затишних місцях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 12 березня через пандемію коронавірусу запровадили карантин та низку обмежуючих заходів. З 11 травня частину обмежень послабили, зокрема дозволи працювати музеям. Наразі карантин продовжено до 22 травня.