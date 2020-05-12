Замки Тернопільщини відкрили новий туристичний сезон

Новий туристичний сезон розпочав сьогодні Національний заповідник «Замки Тернопілля».

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу генеральний директор заповідника Анатолій Маціпура.

«Із сьогоднішнього дня, після пом’якшення карантину, відновлюємо роботу із обслуговування туристів на об’єктах Національного заповідника «Замки Тернопілля», зокрема у Збаразькому замку, Вишнівецькому палацово-парковому комплексі, замках у Теребовлі й Скалаті. Вхід на об’єкти здійснюватиметься з чітким дотриманням карантинних вимог, обслуговуватимуться туристичні групи не більше 8 осіб», – сказав Маціпура.

Нагадаємо, до складу заповідника, крім архітектурного комплексу Збаразького замку XVII століття, входять церква Преображення Господнього 1600 року, ансамбль споруд монастиря ордену отців Бернардинів та ще 10 замків у Тернопільській області.

Як повідомляв Укрінформ, карантин через епідемію коронавірусу продовжений до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Зокрема, Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.