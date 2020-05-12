"Софіївка" відкрилася для відвідувачів

Національний дендрологічний парк "Софіївка", що на Черкащині, у зв’язку із послабленням карантину знову може приймати гостей.

Про це повідомляє "Умань туристична" в Facebook.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №343 з 11 травня відбулося послаблення карантинних обмежень. Серед усього іншого дозволили відвідування парків, тому і наша "Софіївка" вчора відкрила свої двері. Щоправда лише для прогулянок і не більше, ніж двоє людей разом", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Бази відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївщини готуються до відкриття сезону

Також зазначається, що екскурсій в парку поки що не проводять і просять дотримуватися безпечної дистанції.

Фото: "Умань туристична"