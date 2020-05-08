Бази відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївщини готуються до відкриття сезону

На базах відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївської області триває підготовка до відкриття курортного сезону: виконуються ремонтні роботи, прибирання територій тощо.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника відділу з питань молоді та туризму управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації Руслан Волчецький.

«Попри те, що наразі чіткої інформації щодо початку туристичного сезону немає, на базах відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївщини триває підготовка до відкриття. Виконуються ремонтні роботи, прибирання територій тощо. Ми очікуємо отримати точні інструкції незабаром. Поки що маємо санітарно-гігієнічні рекомендації для закладів розміщення, отож готуємося відповідно до них», – сказав Волчецький.

За його словами, є очікування, що з 22 травня дозволять роботу готелів, щоправда, з певними умовами, очевидно, вони будуть схожі на європейські, де рекомендовано завантаження готельних закладів до 50 відсотків від штатної кількості місць. Крім того, обмеження стосуються не лише готелів, а й пляжів. Там також мають виконуватися відповідні санітарні норми.

Ще одна проблема на заваді відкриття курортного сезону – те, що немає організованого маршрутного транспортного сполучення до місць відпочинку. До розв’язання цього питання мова про відкриття баз йти не може.

Зі свого боку одна з власниць турбази в Коблево Анастасія Погосова у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила, що наразі серед підприємців, які надають послуги відпочивальникам, – різні настрої. Одні вважають, що у зв’язку із закритими кордонами до них приїде більше людей, інші, серед яких і співрозмовниця, налаштовані не так оптимістично.

«Річ у тім, що після карантину в людей мало грошей. По-друге, рівень сервісу на більшості наших баз, що гріха таїти, не відповідає закордонному. Особливо це стосується тих людей, у кого є кошти і які звикли відпочивати в п’ятизіркових готелях іноземних курортів. У мене, наприклад, є ще одна проблема. Чимало відпочивальників приїздили з Білорусі та Молдови, але вони, швидше за все, не приїдуть цього року», – розповіла Погосова.

Вона також каже, що наразі більш-менш зрозуміло, у який спосіб можна дотримуватися санітарних норм у кімнатах для проживання та на літніх майданчиках закладів харчування. Натомість, відповіді на питання, як бути тим базам і готелям, які не мають літніх майданчиків, і як контролювати пляжі, немає.

Коблевське морське узбережжя має певну особливість. У більшості готелів, які там розташовані, немає власних пляжів. Уся територія віддана в довгострокову оренду різним фірмам. Деякі з них продають туристам місця під навісами на шезлонгах. Але цими послугами користується незначна кількість відпочивальників. Більшість звикли розташовуватися на власних підстилках на піску. А в такому разі у власників турбаз постає питання: як і хто контролюватиме відстань між туристами? До того ж проблема з кількістю місць на пляжах була тут і минулими роками. Адже прибережна смуга давно забудована готелями з дуже великою пропозицією ліжко-місць.

На думку представників туристичного бізнесу Миколаївщини, цьогоріч у більш сприятливих умовах опиняться невеличкі пансіонати та приватний сектор. Вони більш мобільні й мають менші супутні витрати. Щоправда, приватний сектор для Коблевського узбережжя не характерний, адже тут досить далеко до села, натомість багато баз та готельних комплексів. Але загалом нинішній туристичний сезон буде нагадувати 2014 рік, коли галузь отримала 30 відсотків збитків. Водночас очікують і на плюси.

«Я думаю, що цього року не буде дефіциту кадрів, бо раніше відтік заробітчан за кордон призводив до того, що було важко знайти на сезонну роботу не лише кваліфікованого кухаря, а й електрика чи сантехніка», – сказала Погосова.

Натомість більшість погоджується, що ціни не виростуть, як порівняти з минулим роком. Втім, витрати будуть більші. Адже багато хто вже закупив спецодяг для персоналу, безконтактні термометри, засоби дезінфекції тощо. Крім того, рекомендується збільшити кількість обслуговувального персоналу.

На Миколаївщині налічується понад 200 оздоровчих закладів різного типу, які щорічно, за неофіційними даними, приймають до одного мільйона туристів. Повноцінно сезон тут зазвичай стартував у другій половині червня.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

29 квітня уряд дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Кабмін 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

В Україні cтаном на ранок 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 361 летальний, одужало 2 706 осіб. За добу зафіксовано 504 нових випадків.

Фото: Алла Мірошниченко