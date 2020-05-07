Туристичний сезон - 2020: Кирилівка готує бази

Бронювати місця можна хоч зараз

Чіткої дати завершення карантину в Україні наразі немає, ніхто не береться прогнозувати і те, чи відкриються взагалі цього літа кордони. Ймовірно, українцям доведеться відпочивати на вітчизняних курортах, шукаючи заміну європейським.

Чи готове узбережжя Азовського моря приймати туристів — дізнавались кореспонденти Укрінформу.

Запорізька область має аж три курортних напрямки – Бердянськ, Кирилівка та Приморськ. Тамтешні готельєри та керівники баз відпочинку зазвичай відкривають сезон на травневі свята. Проте цього року через коронавірус керівництво області посилило протиепідемічні заходи та закрило в’їзд на море, встановивши додаткові карантинні пости.

МОРЕ ТИМЧАСОВОГО ЗАКРИЛИ, АЛЕ НЕ ДЛЯ ВСІХ

1 травня ми вирішили перевірити, чи дотримується правил карантину населення й на власні очі побачити, як виглядає узбережжя Азова, тож вирушили до Кирилівки. На трасі Харків–Сімферополь – з десяток авто, більшість вантажівки, таким порожнім цей напрямок у травні ще не був ніколи. На в’їзді до села Лиманське (Якимівський район) встановлено контрольно-пропускний пост, на якому працюють співробітники поліції та Нацгвардії. Правоохоронці зупиняють кожний автомобіль, вимірюють температуру водіям (з температурою на курорт не пускають), перевіряють документи та записують у спеціальний журнал державний номер кожного авто, ІПП водія та дату в’їзду. В ГУНП кажуть: мають чітку вказівку не пускати до берега Азова туристів і відпочивальників. На наше питання, чи багато машин «розвернули» запевняють, що завертати було нікого, адже «їдуть або місцеві, або ж керівники та співробітники баз відпочинків, готуються до курортного сезону».

Відверто кажучи, після такої відповіді ми були впевнені, що побачимо на березі моря сотні людей. Проте, на центральному пляжі Кирилівки нас «зустріли» кілька компаній місцевих: люди грали у волейбол, ловили креветку, були й ті, хто вже відкрив сезон і занурився в Азовське море.

Проїхавши вздовж коси Пересип, ми побачили на базах замість гучних компаній поодиноких відпочивальників, які запевнили, що є місцевими мешканцями. Окрім того, приблизно на кожній п’ятій базі тривають будівельні роботи: споруджуються нові сучасні корпуси, нові будиночки для гостей зводять і на «першій» лінії Азова.



ТУРИСТІВ ЧЕКАЮТЬ У ЧЕРВНІ

У Кирилівці працює близько 500 туристичних об’єктів (включно й з приватним сектором). За словами голови Кирилівської селищної ради Івана Малєєва, минулого року курорт відвідали понад 1,5 млн туристів, цього року тут чекають щонайменше 2 млн.

«Ми хочемо побити наш рекорд, але розуміємо, що коронавірус підкосив не лише Україну, люди бояться. Сьогодні Кирилівка порожня. Проте ми оптимісти і сподіваємось, що як тільки карантин завершиться, до нас поїдуть туристи. Налаштовані позитивно. Багато людей уже телефонують, є чимало таких, які раніше ніколи не були в Кирилівці, а зараз готові приїхати, подивитись – що тут і як. Очікуємо й на нового туриста», – говорить Іван Малєєв.

На базі відпочинку «Пелікан» уже готуються до старту курортного сезону: на березі встановлюють великі парасолі, монтують кафе.

«А бронювати місця коли можна?» – запитую у співробітників.

«Та хоч зараз. У нас уже відкрито бронювання. Карантин же колись скінчиться, сподіваємось, що працювати почнемо з 1 червня», – почула у відповідь.

Що стосується цін, то більшість баз їх обіцяють залишити на рівні минулого року. Якщо ж ситуація з відпочивальниками буде вкрай погана, то ціни готові навіть знизити на 15-20%.

На одній із баз відпочинку на косі Пересип за проживання у тримісному номері люкс просять 1000 гривень за добу; номер на чотирьох, що наразі будують на березі (до моря не більше двох метрів), планують здавати за 1500 гривень.

«Кожна територія зацікавлена в тому, щоб підготуватись якомога краще до сезону. Після завершення карантинних заходів, у нас очікується сплеск туристів, саме громадян України. Про іноземців та міжнародні потоки мова зараз не йде. На липень уже бронюють відпочинок, але більшість – у так званому «попередньому режимі», – говорить заступник голови Запорізької ОДА Вячеслав Дзятковський.

ПОПРИ ОБМЕЖЕНИЙ БЮДЖЕТ ПРАЦЮЮТЬ НАД РОЗВИТКОМ

У Запорізькій ОДА провели селекторну нараду з територіями, що входять до курортної зони області. Головне питання порядку денного – підготовка до курортно-туристичного сезону. В обладміністрації говорять, що попри карантин – область готується, і вже сьогодні разом із курортними районами працюють над розробкою пропозиції виходу з карантину, додатковими протиепідемічними заходами.

«Ми розуміємо, що коронавірус вимагає обережного ставлення до місць постійного перебування людей, роботи закладів громадського харчування. Сподіваюсь, що ми розробимо дорожню карту того, яким чином вийти з карантинних обмежувальних заходів на той туристичний сезон, до якого ми звикли», – говорить посадовець.

В ОДА додають, що наразі не отримали ні від Кабміну, ні від профільного міністерства чітких інструкцій відносно того, як має виглядати курортний сезон 2020 року. На місцях розраховують на власні сили й активно працюють над розвитком.

Ще до початку карантину Кирилівська громада виграла грант ПРООН на встановлення зовнішнього освітлення на Федотовій косі. На ці цілі витратять понад 1,1 млн грн (600 тисяч грн — цільовий фонд Кирилівської селищної ради, ПРООН виділяє 500 тисяч грн). Сучасні LED-ліхтарі встановлять від аквапарку вздовж ґрунтової дороги.

«Проєкт готовий, конкурс проведений, найближчими днями робота має розпочатись. Першу частину проєкту реалізуємо до початку курортного сезону. Окрім того, ми підготували цікаві фото-зони, бази відпочинку також докладають сил, аби зацікавити відпочивальників. З бюджетом у цьому році важкувато, бо пільги, що дали бізнесу на сплату податку на землю та нерухомість — це якраз і є ті самі місцеві податки, які йдуть до бюджету. Сподіваюсь, що вийдемо з цієї ситуації», – підсумовує Малєєв.

Перевіряти готовність об’єктів туристичного бізнесу до початку курортно-оздоровчого сезону будуть уже після завершення карантину. Тоді ж у Кирилівці планують провести і щорічну Раду директорів, у якій традиційно беруть участь і керівники великих пансіонатів, і власники кімнат у приватному секторі.

Ну а поки що, на курорті просто на березі будують нові корпуси та сподіваються, що карантин нарешті закінчиться – й українці згадають, що відпочивати можна не лише в Єгипті чи Туреччині.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя–Кирилівка

Фото Дмитра Смольєнка