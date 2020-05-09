Мистецтво на карантині: у Сумах "Ніч музеїв" замінять новим проєктом

У Сумах традиційний фестиваль "Ніч музеїв" у травні не проводитимуть, натомість сумчанам пропонують інший мистецький проєкт.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директор Агенції промоції "Суми" Юлія Левченко.

"У зв'язку з проведенням заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції фестиваль "Ніч музеїв", приурочений до Міжнародного дня музеїв, у травні не відбудеться. Але ми не можемо залишити сумчан без вражень. Тому колектив Агенції промоції "Суми" та активні учасники фестивалю, зважаючи на обставини, готують альтернативний проєкт – "Мистецтво оживає серед людей". Цей проєкт дуже важливий і актуальний як для сумчан, так і для його учасників. Карантин дав змогу розкрити нові грані творчості у багатьох людей, і саме це ми хочемо донести людям, поділитися частинкою мистецтва з кожним", – розповіла Левченко.

За її словами, в межах нової ініціативи сумчани зможуть побачити, як митці живуть в ізоляції та як творять в умовах карантину.

Презентація проєкту відбудеться 18 травня.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Фото: meria.sumy.ua