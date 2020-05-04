У Карпатах через карантин перенесли презентацію Гобітхіла
Про це повідомляє Андрій Боєчко на сторінці Гобітхіла в Facebook.
«Гобітхіл – це не готельний комплекс і не турбаза. Це містечко, столиця казкової української країни, яку ми прагнемо побудувати в столиці Гуцульщини – Верховині. Презентацію міста планували провести з 2 до 9 травня, однак пандемія внесла корективи. Покажу місто пресі 4 червня», – написав Боєчко.
Він зазначив, що у містечку завершили будівництво другої черги. Третю планують розпочати восени.
«Перші 10 гобітських криївок будуть готові до прийому гостей з 15 червня. Однак не всі хатини здаватимуться в оренду. Кілька мешканців Гобітхіла житимуть там постійно», – додав Боєчко.
За його словами, Гобітхіл прагне поєднати казку з реальною Гуцульщиною. Місто створює свій герб, гімн, митницю, військо, суд, жандармерію, пресу і навіть пошту. Тут постійно працюватимуть спортивні та туристичні інструктори, колиба, санна та лижна траси, траса для зорба, тарзанка і багато інших атракцій для дітей. Окремою окрасою містечка стане озеро з форелями та осетрами.
«Єдиною домінуючою релігією Гобітхіла є любов до України, збереження та відтворення традицій жителів Карпатських гір та віра в добро», – стверджує Боєчко.
Відомо, що будувати казкове містечко вирішили після ухвалення державної програми розвитку Карпат.
Фото: Svitlana Kopytko-Iliychuk