У Карпатах збудують містечко "гуцульських гобітів"

В Івано-Франківській області, на гірській галявині, взялися за створення екологічного казкового містечка з фільму "Володар перснів".

Про це повідомив волонтер Андрій Боєчко на своїй сторінці у Facebook.

"Через місяць на карті України, в Карпатах, з’явиться нове незвичайне поселення! Ми назвемо його Hobbithills або Hobbitvill. На гірській галявині ми побудуємо казкове містечко, яке ви бачили в фільмі "Володар перснів"! Але це буде не бутафорське кіношне поселення, а справжнє, реальне, екологічне, сучасне, енергозберігаюче, казкове містечко. Там будуть стояти будиночки "гуцульських гобітів", пастися овечки і корівки, в потоці плескатиметься струмкова королівська форель, а в вуликах карпатські бджоли чаклуватимуть над чудодійним гірським медом... Саме зараз, коли я пишу цей допис, на одній з полонин почалися роботи. Трактори планують дорогу і територію", - повідомив Боєчко.

За його інформацією, таке поселення стане можливим завдяки програмі розвитку Карпат, яку уряд анонсував кілька місяців тому. Поки із запланованих 25-30 будиночків почали споруджувати лише 7. Урочисте відкриття казкового містечка заплановано на травень 2020 року.

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"Нам не потрібні інвестори з грошима, нам потрібні однодумці, які здатні внести в проєкт свіжі і нестандартні інновації”, - зазначив Боєчко.