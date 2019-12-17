У Карпатах готують масовий костюмований спуск

В Івано-Франківській області, на території ТК "Буковель", у суботу, 21 грудня, відбудеться масовий костюмований заїзд новорічних та косплей-героїв.

Про це повідомляє пресслужба туристичного комплексу.

"21 грудня Буковель збирає гостей та друзів зі всієї України та ближнього зарубіжжя для участі у найбільш масовому костюмованому спуску. Цього року дрескод стане ще цікавішим, адже учасники переодягатимуться не тільки в новорічних персонажів: Святих Миколаїв, Дідів Морозів чи Санта-Клаусів, – але й матимуть змогу проявити креативність та проїхатися у костюмах своїх улюблених героїв кіно, книг чи коміксів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що розпочнеться дійство о 13 годині, від верхньої станції витягу 7 на трасі 7А.

Усім учасникам, які попередньо зареєструються та дотримаються дрескоду, обіцяють безкоштовні скіпаси на 1 день.

Фото: firtka.if.ua