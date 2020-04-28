МКІП ініціює надання податкових пільг та допомоги туроператорам - Фоменко

Для порятунку туристичної галузі, яка у зв’язку з пандемією та карантином зазнала великих збитків, МКІП ініціює надання податкових пільг та адресної фінансової допомоги туроператорам.

Про це сказала в.о.міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко під час інвестиційного онлайн-форуму «Таврійські горизонти», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми оцінюємо у великі суми збитки, яких зазнав наш туристичний сектор, і звичайно, держава має підтримати його в цей нелегкий час і оновити бізнес-процеси і роботу галузі», - підкреслила Фоменко.

Вона поінформувала, що на сайті Верховної Ради вже зареєстрований законопроєкт №3377, опрацьований спільно МКІП та профільним комітетом ВР, в якому йдеться про податкові пільги для туристичної галузі.

«Звичайно, лише за рахунок податкових пільг нічого ми не зможемо зробити. Ми маємо також надавати фінансову адресну підтримку суб’єктам господарювання. Ми маємо сконцентрувати зусилля саме на підтримці національних туристичних операторів як тих, що створюють туристичний продукт», - акцентувала керівник МКІП.

Водночас вона пояснила, що 80 відсотків туристичного ринку в Україні належать 10-м топовим туроператорам, з них 5 мають бенефіціарів, що знаходяться за кордоном.

«Це означає, що туризм є виїзноорієнтованим, а, по-друге, ці оператори навіть за умови національної підтримки не створять робочих місць в Україні і не допоможуть відновленню галузі і нашої економіки», - зазначила Фоменко.