Прямі ефіри з закарпатськими виноробами допоможуть туристам обрати маршрут

Відсьогодні, 27 квітня, на Закарпатті проводитимуть прямі ефіри з місцевими виноробами, стартуватимуть включення щодня о 13-й годині.

Про це організатори повідомляють у Fасebook.

“Сьогодні завдяки карантину є трохи часу показати десятку кращих виноробів Закарпаття, котрі не привозять свої вина в Київ. Чому? Дивіться наші прямі ефіри, дізнаєтесь багато цікавого. Щоденно, починаючи з понеділка, 27 квітня, десять днів поспіль о 13:00 прямий ефір з виноробом”, – йдеться в повідомленні.

Як інформують організатори, в ефір вийдуть топ-10 найкращих приватних виноробів Закарпаття.

Зазначається, що список складав особисто голова спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач, виходячи з власного досвіду багаторічної роботи членом журі закарпатських дегустаційних конкурсів «Червене вино» (м.Мукачево), «Сонячний напій» (м.Ужгород), «Біле вино» (м.Берегово), «Угочанська лоза» (м.Виноградів), «Бобовищенське гроно» (с.Бобовище).

Наприкінці кожного ефіру анонсуватимуть наступного винороба.

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“Для тих, хто планує побувати на Закарпатті індивідуально чи в складі туристичної групи, ефіри з виноробами допоможуть правильно обрати маршрут, екскурсовода та турфірму для приємної подорожі”, – йдеться в дописі.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті провели віртуальні екскурсії мініскульптурками різних міст, а ще — віртуальну подорож сакуровими містами регіону.