Сакури 13 закарпатських міст за 40 хвилин

У мережу виклали віртуальну екскурсію містами Закарпаття, де зараз квітне сакура.

За допомогою онлайн-туру, який напередодні влаштували місцеві гіди, можна побувати в Рахові, Тячеві, Хусті, Міжгір’ї, Виноградові, Іршаві, Сваляві, Берегові, Воловці, Великому Березному, Перечині, Мукачеві, Ужгороді. Опублікував відео медіацентр Ужгородського національного університету.

Розпочинається 40-хвилинна мандрівка з найсхіднішого райцентру Закарпаття – Рахова. Тут сакури ще сплять: серед карпатських гір вони зацвітуть наприкінці квітня – на початку травня. Натомість у цьому місті, як і у деяких інших районах, досі можна побачити засніжені вершини.

Під час віртуальної мандрівки можна оглянути сакурові сквери, алеї та навіть цілий сакуровий квартал. Міста мають негласне змагання: де росте найстарша чи найгарніша сакура, де цих дерев найбільше, а де вони висаджені на найдовшій алеї. У межах туру глядачі мають змогу дізнатися й про туристичні родзинки кожного міста.

Мукачево нині може похизуватися найдовшою на Закарпатті алеєю сакур. А в Ужгороді японською вишнею засаджений цілий квартал – Малий Ґалаґов. Зазвичай під тутешніми деревами стоять черги для фото. Але сьогодні ними є змога насолодитися лише онлайн.

Пряма трансляція онлайн-екскурсії згуртувала глядачів не лише з Закарпаття, а й із Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Сум, Броварів тощо.