На Закарпатті закликали не скасовувати поїздки до регіону, а перенести їх

На Закарпатті просять усіх, хто планував тут провести свою літню відпустку, не скасовувати поїздку, а змінити її терміни.

Про це йдеться в дописі на порталі "Турінформ Закарпаття".

"Туристично-інформаційний центр "Турінформ Закарпаття" звертається до усіх, хто планував свою літню відпустку на Закарпатті, підтримати підприємства галузі туризму Закарпаття та не скасовувати її, а просто змінити терміни", - йдеться в повідомленні.

Як пояснює директор порталу Олександр Коваль, сотні готелів, хостелів, сільських садиб, санаторіїв на території Закарпаття сьогодні не можуть прийняти гостей через пандемію коронавірусу SARS-Cov-2, що провокує хворобу COVID-19.

"Втім, це загроза не лише для здоров’я і життя, але також для закарпатської економіки. Щороку на Закарпаття приїжджає понад 2 млн гостей, сотні тисяч з них відвідували національні парки, музеї, ресторани та кав'ярні, термальні води, фестивалі, замовляли екскурсії містами та ходили туристичними стежками, відвідували дегустаційні зали. Усі ці гості Закарпаття зупинялись на проживання у закладах розміщення, які на сьогодні вже другий місяць не працюють", - зазначив Коваль.

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Відтак, він закликав тих, хто планував свій відпочинок на Закарпатті, домовитись з керівництвом закладів розміщення, турагентствами про зміни термінів проживання й у такий спосіб підтримати туристичні підприємства у цей період.

До слова, саме на травень раніше на Закарпатті припадав пік відвідувань області туристами з інших регіонів. Наразі сезон цвітіння сакур у містах області проходить без мандрівників.

Як повідомлялося, МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні до 12 травня з поступовим зняттям обмежень.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.