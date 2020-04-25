Закарпатці провели віртуальну екскурсію мініскульптурками шести міст
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це перша екскурсія проєкту "Мініскульптурки наживо". Такі віртуальні мандрівки відбуватимуться онлайн щосуботи об 11 годині.
У межах задуманої акції щотижня гіди показуватимуть та розповідатимуть про відомі закарпатські мініскульптурки, а також маленькі пам'ятники з інших областей України. Так, під час першої подорожі "завітали" до Ужгорода, Мукачева, Воєводина, Чернівців, Одеси й Будапешта.
За словами експерта з туризму Федора Шандора, кожна мініскульптурка в новому проєкті віртуальних екскурсій — це інший гід або мешканець того міста, в якому розміщено пам'ятник.
У сьогоднішній акції взяли участь десять розповідачів.
Для усіх, хто не встиг на прямий ефір об 11 годині, перегляд віртуальної екскурсії доступний за посиланням в YouTube.