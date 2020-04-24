Львівщина запросить велотуристів на пошуки старовинних криниць

Територією національного природного парку "Північне Поділля", що на Львівщині, прокладуть маршрут для туристів на велосипедах, "родзинкою" якого стануть старовинні криниці.

Про це повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"Працівники відділу рекреації національного природного парку "Північне Поділля" розпочали роботу над створенням нового велосипедного туристичного маршруту з робочою назвою "Стежками краю Галичини та Володимирії", – йдеться в повідомленні.

Так, під час першого етапу роботи над маршрутом фахівці з туризму НПП "Північне Поділля" частково обстежили проїзні для велосипедів шляхи між заповідними ділянками природоохоронної установи та населеними пунктами. Також зафіксовано цікаві для потенційних мандрівників природні та рукотворні об’єкти, зокрема й історичні пам’ятки краю.

Як зауважили в ОДА, на майбутньому туристичному маршруті на веломандрівників, зокрема, чекатимуть мальовничі простори краю: букові лісостани, розлогі дерева, природні яри тощо.

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Крім того, мандрівники матимуть змогу дізнатися про сакральні споруди, пам’ятні знаки, споруджені на честь полеглих жителів краю у боротьбі за незалежність України, оглянути придорожні хрести та фігури періоду ХІХ сторіччя тощо.

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Водночас, впевнені автори проєкту, найцікавіше мандрівникам буде познайомитися зі старовинними криницями, викладеними природним каменем, яких на майбутньому веломаршруті чимало.

Фото: Львівська ОДА