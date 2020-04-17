Львів профінансує три туристичні проєкти громадських організацій

Міська рада Львова затвердила перелік соціально-культурних проєктів громадських організацій у туристичній галузі, які отримають фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

«Проєкти-переможці соціально-культурного конкурсу дуже цікаві. Вони мають бути реалізовані в межах цього року, адже не залежать від карантину. Робота над ними триває», — зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

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Так, ГО «Кращий Сихів» отримає 80 тис. грн на проєкт «Про кого говорять вулиці Сихова?», ГО «Західноукраїнський медіа-центр «Нова журналістика» – 70 тис. грн на проєкт «Львівські лучники-2021». Ще 49 тис. 750 грн виділять Всеукраїнському єврейському благодійному фонду «Хесед-Ар’є» на проєкт «100 єврейських адрес Львова».