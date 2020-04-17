Мандрувати Одещиною допоможе новий туристичний сайт на базі додатку

Мандрувати Одещиною допоможе новий туристичний сайт на базі додатку

Укрінформ
На Одещині створюють новий туристичний вебсайт області на основі мобільного додатку Odesa Guide, презентованого на початку року.

Про це повідомляє Управління туризму, рекреації та курортів Одеської ОДА на сторінці у Facebook

"Одним із найбільш ефективних та дієвих способів просування туристичного продукту та поштовхом для розвитку внутрішнього туризму залишається використання новітніх та сучасних технологій. Саме тому зараз ми створюємо туристичний веб-сайт на базі мобільного додатку Odesa Guide, який, до речі, наразі наповнюється, і ви також можете приєднатися до його наповнення та пропонувати свої об’єкти", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в управлінні продовжують роботу над створенням аудіогідів субрегіонів області, які також з’являться у мобільному додатку, та промоційного відео. Окрім того, вирішили створити каталог туристичних дестинацій області, де, крім описової частини, для підтримки туристичного бізнесу через QR-код буде зроблено посилання на туристичні бізнес-об’єкти, які можна відвідати.

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Як сказано в описі продукту Odesa Guide, додаток створено для туристів і одеситів, які прагнуть пізнати місто Одесу та її область. Він уже доступний для безкоштовного завантаження в App Store та Google Play.

"Встановивши додаток Odesa Guide на мобільному телефоні, ви зможете відслідковувати своє місцезнаходження і переглядати його на карті, що дасть змогу легко і швидко знаходити цікаві вам туристичні місця, перечитувати короткий опис про них, дізнаватися туристичні новини та найближчі події", – розповідають розробники.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі у січні презентували мобільний додаток для мандрівників Odesa Guide і аудіогіди трьома туристичними субрегіонами Одещини.

Фото: nextpage.com.ua

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