У Чернівцях створять комплексний туристичний додаток

У Чернівцях працюють над створенням мобільного додатка, в якому планують розмістити всю інформацію для туристів, які вирішили відвідати місто.

Про це розповіла ініціаторка проєкту Оксана Лелюк, повідомляє інформаційне агентство "АСС".

"Ресторани, готелі і все, що може знадобитися туристу (планують розмістити в додатку – ред.). Це не обмежений перелік. Десь люди більше орієнтуються на те, що туристу потрібен готель, ресторан і сувенірна продукція, умовно кажучи. А насправді потрібно звернути увагу на те, як ми себе поводимо як туристи. Я завжди приміряю до себе. Коли подорожую, мені важливо не тільки, де поїсти, де переночувати, що побачити, мені важливо орієнтуватися, де можна поміняти гроші, важливо знати, що відбувається у місті у той чи інших період, які розважальні заходи, що йде в театрі й так далі", - зазначила Лелюк.

За її словами, про Чернівці дуже мало інформації в інтернеті та на інших ресурсах. Тож ідея створення мобільного туристичного додатка виникла близько трьох років тому після проведення туристичного хакатону.

Ініціатори розроблення нового продукту для розвитку в місті туризму запевняють, що у ньому буде представлене широке коло інформації, яка зможе зацікавити мандрівника. Наразі уже створена платформа мобільного додатка і триває його наповнення.

"Тому туристичні об’єкти, зокрема ресторани, готелі і всі до цього причетні, сувенірні лавки і так далі мають можливість зараз на безкоштовній основі розмістити інформацію у цьому додатку, щоб вона була актуальною. Бо хтось закривається, хтось відкривається, хтось змінює адресу, то зараз ми зацікавлені в тому, щоб ці суб’єкти туристичної діяльності активізувалися і заповнили цю заявку. Їм це нічого не вартує, а ми в свою чергу даємо їм можливість себе презентувати", - розповіла Лелюк.

Запрацює мобільний додаток для туристів, запевнили його автори, вже незабаром.