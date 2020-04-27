В Альпах з'явилася гігантська картина на тему боротьби з пандемією
Як повідомляє Sky News, нове графіті площею понад 3 тис. квадратних метрів називається "Поза кризою". На картині зображено дівчину, яка дивиться за обрій в оточенні ланцюжка з фігурок людей, що тримаються за руки.
За словами Гійома Легро, картина спонукає до створення більш згуртованого і людяного світу.
Твір мистецтва розташовано на галявині біля курортного міста Лезен у західній Швейцарії з використанням аерозольної фарби на основі вугілля та крейди.
Гійом Легро відомий своїми величезними графіті на траві, які найкраще видно з повітря. Зазвичай Saype створює роботи на схилах гір і в парках. Він писав картини в містах по всьому світу, включно з Парижем, Буенос-Айресом і Ліверпулем.
Як і всі роботи художника, "Поза кризою" – біорозкладана і тимчасова картина.
Фото: @vflpix