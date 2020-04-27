Льодовики Аляски та гавайські вулкани: віртуальні екскурсії нацпарками США

Служба національних парків США спільно з Google пропонують оцінити красу дикого американського ландшафту за допомогою віртуальних екскурсій.

Про це йдеться на сторінці Посольства США в Україні на платформі Medium.

«Запрошуємо вас відвідати древній льодовик на Алясці або вапнякову печеру в Нью-Мексико під час віртуальної екскурсії національними парками США. Служба національних парків США в партнерстві з Google пропонує 360°-огляд п’яти національних парків країни, щоб кожен міг оцінити красу дикого американського ландшафту», – йдеться в повідомленні.

Охочі, зокрема, можуть «відвідати»:

Національний парк «Кенайські фіорди» на Алясці, що налічує 38 льодовиків, кожен з яких розташовується на крижаному полі Хардінга – льодовиковому покриві площею 181 тис. гектарів.

Національний парк «Гавайські вулкани». Тут можна побачити, як вивергають розплавлену лаву вулкани Кілауейа і Мауна-Лоа. А ще – прогулятися пішохідними стежками й пройти через коридор-трубу із застиглої лави.

Національний парк «Карлсбадські печери» в пустелі Чіхуахуа (штат Нью-Мексико) цікавий тим, що на його території налічується понад 119 печер, а два об’єкти парку занесені до Національного реєстру історичних місць.

Національний парк «Брайс-Каньйон» у штаті Юта – це не один гігантський каньйон, а безліч різних заглиблень і чашоподібних утворень уздовж великого плато. Найбільшим є амфітеатр Брайс, усіяний «худу» – шпилями ерозивної породи, які також мають міфологічне значення для місцевих індіанських племен.

Національний парк «Драй-Тортугас» (штат Флорида) розташувався безпосередньо в океані. До нього входять сім островів. Дістатися до парку можна лише човном або гідролітаком. Тут до уваги відвідувачів – зведений в XIX столітті Форт-Джефферсон, коралові рифи та розмаїття морських і наземних тварин.

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«Систему національних парків називають «найкращою ідеєю Америки» через збереження природної краси й вільного доступу для загальної публіки. Служба національних парків управляє 62 нацпарками та 83 національними пам’ятками країни», – зазначили в посольстві.