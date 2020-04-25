Закарпатську Долину нарцисів заборонять відвідувати у період цвітіння
Про це інформується на сторінці Карпатського біосферного заповідника в Facebook.
«Адміністрація Карпатського біосферного заповідника повідомляє, що через продовження карантину відвідування природоохоронного науково-дослідного відділення «Долина нарцисів імені Василя Комендаря» у період масового цвітіння буде заборонено», – йдеться в дописі.
Втім, зазначається, якщо будуть ухвалені рішення Кабінету Міністрів України щодо послаблення карантину, це дасть можливість відкрити відвідування Долини нарцисів. Громадськість про це обіцяють повідомити додатково.
Долина нарцисів – це унікальний ботанічний об’єкт на території Хустського району, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого.