Витрати туристів у Європі впали на майже 70%

Туристичні витрати в Європі через пандемію коронавірусу у березні знизилися на 68,4% у річному обчисленні.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на аналітиків UBS.

"Як порівняти з березнем минулого року, витрати туристів у Європі скоротилися на 68,4%. Зокрема, витрати китайських мандрівників у Європі впали на 84,6%. Найбільше падіння спостерігається, зрозуміло, в Італії – до 96%. Такі ж тенденції очікуються і для інших країн у квітні", – йдеться в повідомленні.

UBS також зазначає, що найбільше в цій ситуації скорочуються витрати на люксові товари та послуги в Європі. Так, продажі брендів Chanel, Gucci і Louis Vuitton впали на 78% у річному обчисленні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) назвала туризм найбільш постраждалою галуззю через коронавірус і переглянула прогноз щодо кількості туристичних поїздок у 2020 році в бік зниження. Це означатиме, що галузь втратить від 5 до 7 років зростання.

Фото: АА