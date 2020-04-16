Вікна порожніх готелів Києва засяяли написом-підтримкою

У вікнах порожніх номерів столичних готелів напередодні ввечері засвітився напис "4U!" на знак солідарності з містами, які зазнають кризи від пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації на сторінці в Facebook.

"Київські готельєри вчора засвітили у вікнах порожніх номерів напис "4U!". Столичні готелі підтримали проєкт Light4U на знак солідарності з містами, які зазнають кризи від пандемії коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що долучитися до проєкту Київ запросило місто-побратим Будапешт. Мета такого заходу – привернути увагу до того, що міста та мешканці можуть разом подолати кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

"Світло та увага, яку люди приділяють один одному, дарують надію та силу багатьом у цей непростий час", – підкреслили в управління туризму КМДА.

Загалом у Києві ініціативу підтримали шість готелів. Організатором виступило управління міжнародних зв’язків КМДА.