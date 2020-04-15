На Одещині завершили обсервацію туристи, які повернулися з Грузії

Група туристів у складі 15 жителів з чотирьох областей України, які прибули 1 квітня поромом із Грузії, завершили обсервацію на базі відпочинку «Портовик» у місті Южне.

Результати тестування підтвердили, що у жодного з прибулих захворювання на COVID-19 немає, повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

«Сьогодні особисто привітав українців, які першими у регіоні завершили обсервацію у місті Южне. Подякував кожному за відповідальність перед своїми родичами та сусідами. Знаю, що ці два тижні, хоч і на базі відпочинку, тягнулися довго. Але сьогодні вони є справжнім прикладом для всіх українців і для мене особисто. Бажаю їм міцного здоров’я», – зазначив Куций.

За його словами, напередодні від'їзду з бази профілакторію «Портовик» усім зробили ПЛР-тести й виміряли температуру.

Очільник ОДА нагадав, що в першій групі прибулих з-за кордону в період карантину було 15 громадян – жителі Одеської, Харківської, Львівської, Запорізької областей. Усі вони повернулися до України з Грузії поромом 1 квітня. Під час проживання у профілакторії в жодного з них не підтвердився діагноз COVID-19.

Наразі на обов’язковій обсервації в Одеській області перебувають 110 осіб, які прибули з-за кордону. Всі забезпечені харчуванням, медичним доглядом та охороною.

Варто зауважити, що жителя Одещини, який наприкінці березня приїхав з-за кордону і порушив умови карантину, Овідіопольський райсуд оштрафував, згідно з адмінпротоколом, на 17 тисяч гривень.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 13-14 квітня на Одещині зареєстровано один факт захворювання коронавірусом (інфікувався 53-річний одесит), усього захворіли 70 жителів області.

За даними Одеського оперативного штабу з протидії поширенню COVID-19, протягом 14 квітня госпіталізовано до інфекційної лікарні 15 осіб з підозрою на коронавірус, яким проводиться обстеження. Лише двоє пацієнтів із двадцяти трьох, які лікуються в цій медустанові, перебувають у тяжкому стані, хоча не мають потреби в штучній вентиляції легенів. Ще 20 пацієнтів – у стані середньої важкості, а один – у задовільному стані.