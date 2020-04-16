"Великдень у Луцьку" анонсував новий формат

Традиційний фестиваль "Великдень у Луцьку" цьогоріч у зв’язку з карантином через пандемію коронавірусу відбудеться в новому форматі.

Про це повідомила пресслужба Луцької міської ради.

"З 19 по 21 квітня запрошуємо переглянути низку заходів, які підготували у форматі онлайн творчі колективи закладів культури, освіти, релігійних конфесій Луцька. Зробити це можна на сторінках Департаменту культури Луцької міської ради у Facebook и на YouTube", – йдеться в повідомленні.

Так, серед анонсованих заходів – творчий проєкт "Великодня майстерня"; фотовиставка "Писанки Великої Волині. Сонячна колекція", відтворена за збіркою Олени Пчілки "Сонячна колекція"; музичний марафон; концерти "Великодні піснеспіви", "Сонцеграй" та інше.

Як повідомлялося, в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу з 12 березня введені карантинні заходи. Наразі їх продовжено до 24 квітня.