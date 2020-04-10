Великодній ярмарок у Хмельницькому пройде попри карантин – "піде" в онлайн

У Хмельницькому Великодній ярмарок, який мав стартувати 10 квітня та працювати до 10 травня у центрі міста, вирішили провести в дистанційному режимі.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"Великодньому ярмарку-2020 бути! Нічого не завадить нам святкувати Великдень і довгоочікувану весну. Протягом місяця (з 10 квітня до 10 травня – ред.) усі підписники сторінки Великодній ярмарок зможуть дізнатись все про учасників ярмарку, відвідати їхні онлайн-магазини, отримати доступ до майстер-класів, концертів, виставок та долучитись до благодійності. Тож #залишайсявдома і малюй писанки разом з нами", – йдеться в дописі.

Як зазначають у коментарях містяни, проблема може виникнути з улюбленими багатьма фотозонами. Проте організатори пообіцяли, що подумають, як вирішити це питання, адже у місті є чимало креативних людей.

Варто зазначити, що вже двічі у Хмельницькому проходили Різдвяні ярмарки, торік вперше відбувся Великодній. Такий захід в онлайн-режимі проводитиметься вперше.

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Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня. Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Тож із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема забороняється ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.