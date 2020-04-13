У Нідерландах фермерам доведеться скошувати тюльпанові поля через туристів

Нідерландські фермери вирішили раніше, ніж зазвичай, почати обламувати голівки розквітлих тюльпанів, щоб уникнути скупчення людей, які під час пандемії коронавірусу масово приїздять сфотографуватися серед квітів.

Як повідомляє Omroep West, у вихідні в регіоні Болленстрік, що славиться вирощуванням цибульних рослин, попри заклики місцевої влади було дуже людно. Охочі до гарних світлин обходили дорожні бар’єри та закриті провінційні дороги, щоб дістатися до полів і сфотографуватися серед квітів.

"Ми збираємося позбавити плантації певних типів квітів. В результаті кольори на тюльпанових полях зникнуть, і це зробить їх менш привабливими для людей", – заявив фермер Саймон Пеннінгс.

Для підприємців такий крок веде до фінансових збитків, адже тюльпан перед зламуванням голівки має повністю розкритися, щоб фермер міг переконатися, що рослина здорова і її можна продавати за кордон з відповідним сертифікатом.

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"Нам доведеться пропустити етап обстеження квіток і почати обламувати їхні голівки раніше. В результаті ми зможемо експортувати наші квіти у набагато меншу кількість країн", – пояснив Пеннінгс.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах, станом на 12 квітня, кількість хворих на COVID-19 становила 25 587.

Станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі – 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися, – 423 729.

В Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Фото: ANP