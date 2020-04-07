Нову мініскульптуру-символ Києва презентують онлайн

Побачити нову, 25-ту мініатюрну скульптуру, створену в межах туристичного проєкту "Шукай!", можна буде 10 квітня під час онлайн-презентації.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

"Ми мали б презентувати нашу скульптурку "Шукай" на вулиці, як і завжди. Але ми на карантині і порушувати його не будемо. Тримати скульптурку в секреті не бачимо сенсу, тому покажемо вам її онлайн, в живому лайві на Facebook. Приєднуйтесь", – зазначається в повідомленні.

Віртуальна презентація проходитиме 10 квітня з 20:00 до 20:30 на Facebook-сторінці ініціаторки проєкту Юлії Бевзенко.

Глядачам обіцяють показати скульптурку у live-режимі та розказати ще один факт із київської історії.

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"А як "нас випустять", встановимо скульптурку та запросимо на офіційне відкриття", – зауважила Бевзенко.

Як повідомляв Укрінформ, в межах проєкту "Шукай!" у 2018 році столиця отримала 12 мініпам'яток, пов'язаних з історією міста: "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт", "Київське сухе варення", "Київський екіпаж", "Київський трамвай", "Київська плінфа", "Київський фонтан", "Київський слон", "Київський грамофон", "Київська пектораль" та "Київський Самсон".

В 2019-му з'явилися "Київський комп'ютер", "Золоті ворота", "Київський богатир Микита Кожум'яка", "Золота туфелька Сержа Лифаря", "Київська кава", "Київські шахи", "Гелікоптер Сікорського", "Київський велотрек", "Київський балкон", "Ланцюговий міст", "Київський лист" і "Годинник П’єра Брульона".