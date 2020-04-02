Музей Булгакова запрошує здійснити аудіовізит

Столичний Музей Булгакова запропонував усім охочим «прогулятися» будинком відомого письменника і дізнатися цікаві факти в аудіоформаті.

Про це повідомила пресслужба музею в Facebook.

«Поки всі залишаються вдома, пропонуємо вам послухати аудіогід експозицією музею, який ми створили минулого літа спеціально для кожної кімнати! Ви можете налити чаю, обрати одну з трьох мов та подумки зануритися в історії Дому під звуки хуртовини або старовинного годинника, що грає гавот», – йдеться в дописі.

Аудіоекскурсію можна прослухати на сайті або в додатку Izi Travel. Для цього в пошуковому рядку треба ввести «Музей Булгакова».