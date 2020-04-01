Пандемія масово закриває готелі в Канаді

Через стрімке падіння попиту, спричинене пандемією нового коронавірусу, по всій Канаді масово закриваються готелі.

Про це CBC News розповіла виконавчий директор Асоціації готелів Канади Сьюзі Грінол.

“Впродовж минулого місяця готельна індустрія зазнала краху. Усього за два дні березня рівень заселеності впав на 50% по всій галузі”, – сказала Грінол.

За її словами, наразі готельна мережа в Канаді завантажена менш, ніж на 10%.

“Цього недостатньо для підтримання операційної діяльності, тож за минулі 48 годин закрилося щонайменше 100 готелів”, – зазначила директор Асоціації.

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За її підрахунками, продовження чинної траєкторії падіння попиту на проживання в готелях зумовить втрату щонайменше 250 тисяч робочих місць.

“Йдеться не про місяці, а про тижні”, – додала Грінол.

Єдина категорія готелів, які поки залишаються на плаву, розташовані біля аеропортів.

“У них проживають пасажири, плани яких зруйнувалися і які намагаються потрапити додому”, – підсумувала вона.

Як повідомлялося, станом на вечір вівторка в Канаді було виявлено 8 536 випадків зараження коронавірусом. Недуга забрала 96 життів.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних – 43 275, одужало 184 596 осіб.

Фото: wowplus.net