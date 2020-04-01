Пандемія масово закриває готелі в Канаді
Про це CBC News розповіла виконавчий директор Асоціації готелів Канади Сьюзі Грінол.
“Впродовж минулого місяця готельна індустрія зазнала краху. Усього за два дні березня рівень заселеності впав на 50% по всій галузі”, – сказала Грінол.
За її словами, наразі готельна мережа в Канаді завантажена менш, ніж на 10%.
“Цього недостатньо для підтримання операційної діяльності, тож за минулі 48 годин закрилося щонайменше 100 готелів”, – зазначила директор Асоціації.
За її підрахунками, продовження чинної траєкторії падіння попиту на проживання в готелях зумовить втрату щонайменше 250 тисяч робочих місць.
“Йдеться не про місяці, а про тижні”, – додала Грінол.
Єдина категорія готелів, які поки залишаються на плаву, розташовані біля аеропортів.
“У них проживають пасажири, плани яких зруйнувалися і які намагаються потрапити додому”, – підсумувала вона.
Як повідомлялося, станом на вечір вівторка в Канаді було виявлено 8 536 випадків зараження коронавірусом. Недуга забрала 96 життів.
За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних – 43 275, одужало 184 596 осіб.
Фото: wowplus.net